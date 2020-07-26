«التربية» تطلق تطبيق نتائج امتحانات الثانوية العامة على الهواتف الجوالة

بشرى سمير

بهدف تخفيف الضغط على الموقع الرسمي لوزارة التربية أثناء نشر نتائج الامتحانات العامة أطلقت وزارة التربية- مديرية المعلوماتية تطبيق نتائج امتحانات الشهادات العامة، حيث يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادات العامة بمختلف فروعها عند صدورها، وهو حالياً متوافق مع أجهزة الهواتف التي تعمل على نظام الأندرويد/ android/، ولاحقاً ستكون هناك نسخة للهواتف التي تعمل بنظام /I o s /.

مدير المعلوماتية في وزارة التربية الدكتور ياسر نوح أوضح أن هذا التطبيق يتميز بالتحكم الكامل فيه عن طريق مخدم الوزارة (فتح واجهة البحث وإغلاقها والتحويل إلى شاشة الانتظار.. إلخ)، وفيه شاشة لعرض رسالة مخصصة، يتم التحكم فيها عن طريق مخدم الوزارة لاستخدامها كرسالة للمستخدم بأن البرنامج يعمل والنتائج قيد الانتظار، كما يمكن تغييرها والتحكم فيها وفقاً لخطة الوزارة كاستخدامها كإعلان تمهيدي قبل النتائج بيوم أو يومين، وتتوفر فيه خدمة الإشعارات الفورية لاستخدامها كإعلان لإطلاق النتائج لحظة صدورها، ويتمتع بسرعة أكبر أثناء البحث عن النتيجة مع إظهار تفاصيل درجات الطالب كما في نسخة «الويب».

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