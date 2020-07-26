«بلاك أجندة ريبورت»: ترامب يرتكب جرائم حرب باسم الشعب الأمريكي

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

أكد مقال نشره موقع «بلاك أجندة ريبورت» أن الاعتداءات التي يرتكبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد فنزويلا وسورية وإيران إجرامية وتتم باسم الشعب الأمريكي ووسط تجاهل تام من وسائل الإعلام.

ولفت المقال إلى أن الولايات المتحدة اختارت عميلاً “ليحل” محل الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو وزادت العقوبات ضد فنزويلا وحاولت إرسال المرتزقة لزعزعة استقرار البلاد ووجهت اتهاماً باطلاً لمادورو وزوجته “بتهريب المخدرات”، وبدورها رفضت الدولة العميلة بريطانيا تسليم احتياطات ذهب بمليار دولار إلى أصحابها الشرعيين، علماً أن قيمة إجمالي عمليات السرقة ضد فنزويلا بلغت 24 مليار دولار في الأصول المسروقة والمجمدة، ولا شك أن تمويل الجدار الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة تم من خلال الأموال المسروقة من فنزويلا.

وأشار المقال إلى أن فنزويلا تعرضت لهجوم مستمر من الولايات المتحدة وحلفائها على مدى سنوات مع قيام إدارة ترامب ببذل مساع وقحة “لتغيير النظام” في ذاك البلد، وسط صمت شديد أو دعم من جانب وسائل الإعلام التي عادةً ما تسّخر من ترامب، وفي الواقع كان ينبغي لتصريحات ترامب التي قال فيها: «شيء ما سيحدث في فنزويلا وأمريكا ستشارك فيه إلى حد كبير» أن تتصدر عناوين الأخبار إلا أنها لم تحظ بأي اهتمام.

وقال المقال: وضع ترامب الولايات المتحدة على شفا حرب بطرق متنوعة، حيث سحب بلاده من المعاهدات النووية مع روسيا والتي تم التصديق عليها منذ عقود، وشن حرباً كلامية ضد الصين وحرض على العنف في هونغ كونغ فيما يعد جزءاً من مخطط أكبر لإضعاف منافس اقتصادي وسياسي.

وتابع المقال: تشن الولايات المتحدة حروباً عدوانية بوسائل أخرى في جميع أنحاء العالم، بما فيها ضد سورية، ولئن عجز ترامب عن تحقيق مآربه هناك بالوسائل العسكرية نجده يلجأ إلى سرقة النفط وحرق محاصيل القمح وزيادة الإجراءات القسرية الوحشية التي تقيد الوصول إلى الغذاء والدواء.

وأشار المقال إلى أن أياً من هذه الحوادث لا تحظى بتغطية إعلامية كافية، هذا إن تم التعليق عليها أساساً في المقام الأول، حيث تستقي الوسائل الإعلامية أخبارها من مصادر مجهولة أو من أشخاص يحاكون خطها الإعلامي العام، لذا يجب على المرء أن يعرف أين يبحث للعثور على تحليل لائق وشفاف.

وأكد المقال أن الدمار الجديد الذي لحق بسورية جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية أحادية الجانب لم يتم الحديث عنه من وسائل الإعلام الأمريكية كما لم يشر أحد إلى أن تلك الممارسات تشكل جريمة حرب وترتكب باسم الشعب الأمريكي، بل تبجحت صحيفة «واشنطن بوست» بأن ما يسمى «قانون قيصر» ساعد في “تحطيم” قيمة العملة السورية!.

ورأى المقال أن هذه الممارسات والاستجابة الإعلامية لها لن تتغير في حال تم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية القادمة، فسياسة بايدن المتعلقة بفنزويلا تحاكي سياسة ترامب، حتى إنها أقرب إلى اليمين، فعندما أعرب ترامب عن رغبته في التحدث إلى مادورو، أدان بايدن أي جهد للتحدث مع الرئيس الفنزويلي ما جعل ترامب يتراجع.

وأضاف المقال: النتيجة النهائية لهذه المكائد هي أن روسيا والصين أقرب إلى بعضهما من أي وقت مضى، حيث يسعى كلا البلدين إلى الحماية من الإمبريالية الأمريكية، ومنع الولايات المتحدة وحلفائها من الدول العميلة من التدخل في بلادهم أو تدمير سورية أو إيران أو فنزويلا.

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