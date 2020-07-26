“الإيكونومست”: ثروات شرق المتوسط النفطية والغازية تجعلها بؤرة صراع

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون

إن العودة إلى التاريخ قليلاً تقودنا إلى القول بأن الصراع على مياه شرقي البحر الأبيض المتوسط ليس صراعاً جديداً، فعبر التاريخ كانت الأساطيل الفينيقية والرومية والبيزنطية وحتى الأساطيل العربية تجوب مياه المتوسط كله، خاصة وأن حوض شرق المتوسط يعتبر البوابة الرئيسية لأوروبا نحو قارتي آسيا وإفريقيا، هذا ما أوضحه مقال تحليلي نشرته مجلة “الإيكونومست” البريطانية جاء فيه:

إن الصراع اليوم على مياه شرق المتوسط أخذ بعداً جديداً، حيث ظهرت فيه ثروات قدرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بحوالي 122 تريليون متر مكعب من مصادر الغاز غير المكتشفة في حوض شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.7مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تبقى في إطار التقديرات ولا تشمل الأرقام المتعلقة بحوض دلتا النيل، إلا أنها لم تأت من فراغ، فخلال العقد الماضي جرى اكتشاف العديد من حقول الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وبدأت عمليات الاستكشاف بالازدياد بعد اكتشاف شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية حقل تمار 2009 قبالة ساحل فلسطين المحتلة، ومع توالي الاكتشافات أصبحت دول المنطقة أكثر اهتماماً بتكاليف الشركات الأجنبية التي تقوم بعمليات الاكتشاف.

ولفتت “الإيكونومست” إلى أن الغاز في منطقة شرق حوض البحر المتوسط يحظى بأهمية خاصة نظراً لعدة عوامل هي:

أولاً: الأهمية الجيوبوليتيكية للمنطقة الأوسع التي يقع فيها وهي منطقة الشرق الأوسط التي تضم حوالي 47% من احتياطي النفط العالمي و41% من احتياطي الغاز في العالم، وزاد من أهميتها انفتاح البحر المتوسط على تقاطع آسيا وأوروبا وإفريقيا واتصاله بطرق التجارة العالمية عبر عدة مضائق مهمة هي: السويس والبوسفور وجبل طارق.

ثانياً: الآمال الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية التي يحملها الغاز في تلك المنطقة بالنسبة إلى دول حوض المتوسط والتي راهن البعض على أنها ستغير المعطيات السياسية والاقتصادية لدول المنطقة.

ثالثاً: الصراع على استغلال ثروات الهيدروكربون “ثروات الغاز” والتنافس على طرق تصديرها، إضافة إلى التزاحم على حصص الأسواق الخارجية، محولاً دول المنطقة إلى لاعب دولي صاعد في لعبة الغاز.

رابعاً: المنافع السياسية والاقتصادية والأمنية التي افترض كثيرون بأن الغاز سيأتي بها إلى دول المنطقة.

وأوضحت “الإيكونومست” أن الاكتشافات المتوالية للغاز في هذه المنطقة رفعت آمال دول شرق المتوسط، وفتحت شهية شركات النفط والغاز، كما ألهبت التنافس الإقليمي على الموارد، إضافة إلى ذلك جذبت انتباه القوى الدولية إلى ثروات إضافية وبؤرة صراع محتملة، لكنها ترافقت مع عدة مشاكل أهمها:

معظم دول حوض المتوسط لم تكن جاهزة لناحية البيئة القانونية المناسبة والمتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين دول المنطقة، ومع بدء الاكتشافات قبل حوالي عقد من الزمان، دخلت دول المنطقة البحرية في سباق مع الوقت من أجل ترسيم حدودها البحرية، إذ كان الاتفاق على ترسيم الحدود وتحديد الحقول مع الدول المجاورة معلقاً، إلا أن المسألة أصبحت مهمة للغاية مع بدء الاكتشافات النفطية الضخمة، وباتت موازين القوى أكثر أهمية في المعادلة.

وأضافت الصحيفة: إن اكتشاف الغاز بحد ذاته، لا يضمن للدولة صاحبة الحق الاستفادة منه سواء داخلياً أو للتصدير، وحتى يكون لها الإمكانية للاستثمار يجب أن تتوافر عوامل متعددة في هذه المعادلة أهمها وجود سوق للاستهلاك وبنية تحتية مناسبة، يضاف إليها وجود مشتر وطرق نقل إلى الأسواق الخارجية في حال كانت الكميات المكتشفة تفوق حاجة الاستهلاك المحلية، لافتة إلى أن الصراع على الغاز في شرق البحر المتوسط بأبعاده السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية يجعله صراعاً معقداً وقابلاً للاشتعال، لاسيما مع كثرة اللاعبين المعنيين به محلياً وإقليمياً ودولياً.

ولعل أبرز مسائل ترسيم الحدود الإقليمية في شرق المتوسط بدت واضحة بين قبرص اليونانية وقبرص التركية، حيث تتسم المشكلة بينهما ببعدين الأول يرتبط بالدولتين مباشرة والثاني يرتبط بالعلاقة بين قبرص التركية التي لا يعترف بها أحد باستثناء تركيا، وبين قبرص اليونانية التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وبالرغم من ذلك غالباً ما يتم التعامل مع الملف كمشكلة واحدة ذات أبعاد سياسية وقانونية وحدودية واقتصادية وأمنية متشابكة ومتعددة.

يضاف إلى ذلك جشع الشركات العالمية الغربية للنفط والغاز، ما يجعل من منطقة شرق المتوسط بؤرة للصراع نظراً لتداخل مصالح الدول النفطية الكبرى.

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