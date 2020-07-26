اقتصاد سياسي.. حرب الكارثة بين بورصتي النفط والسياسة

ترجمة وتحرير: خالد فلحوط

تلقي المرحلة التاريخية لانتشار فيروس كورونا بظلالها المتباينة على مجمل الاقتصاد العالمي، لاسيما القطاع النفطي، فتتناقض أو تتغير المعلومات والتوقعات حول أسواق النفط وبورصتها.

فرضت “رؤية” ولي عهد بني سعود تغييرات هائلة في المنظومة الاقتصادية، في ظل الانخفاض الحاد والمتقلب لأسعار النفط العالمية، إلى جانب التكلفة العسكرية للحرب على اليمن. فتجلى العجز في ميزانية المملكة، وزيادة وتيرة الاقتراض المحلي والخارجي.

وأقدمت مملكة بني سعود على خطوة كارثية لاستعادة دورها العالمي في سوق النفط، بسحب السوق بعيداً عن روسيا، بعد رفض المملكة إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج.

وسرعان ما بدأ يتكرر سيناريو 2014 الخاطئ، ومع ذلك فإن «أوبك» ومملكة بني سعود تواجهان أزمة عميقة ستنتج تغييراً جذرياً بخريطة الطاقة الجيوسياسية للنفط.

ومنذ بدايات شهر آذار، ومع انتشار عمليات الإغلاق بسبب كورونا عبر أوروبا والمنطقة العربية، وصولاً لأميركا، ناقش اجتماع وزراء منظمة “أوبك” في فيينا كيفية استقرار أسعار النفط العالمية، وسط انخفاض الطلب. وشرعت مملكة بني سعود في إستراتيجيتها العمياء لإغراق السوق الأوروبية بالنفط لتقويض المبيعات الروسية، وترافق ذلك مع استمرار حرب الأسعار، وانهيار خطة ولي عهد بني سعود، وإفلاس صناعة النفط الصخري الأميركية.

وألقت كل هذه التطورات بظلالها على أهم أعمدة الحكم السياسي في المملكة، وهو الاعتماد على نظام الريع الاقتصادي، والذي يتعرض لصدمات هائلة بسبب تناقضات وإشكاليات «إصلاحات» ابن سلمان.

فلا يمكن بحال التخلص من الاعتماد المفرط والخطير على منظومة الريع إذا لم يتم إحداث إصلاحات سياسية جذرية في ظل غياب منظومة حوكمة رشيدة تساعد على توجيه التنمية الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وضمان تقليل الفساد.

فما تجاهله بنو سعود في حساباتهم كان غير مسبوق، فانتشر الفيروس التاجي، واختفى الطلب العالمي على النفط بين عشية وضحاها، بالتزامن مع انعدام الطلب على وقود الطائرات.

وسيكون لانخفاض النفط العالمي لفترة طويلة عواقب وخيمة على قدرة بني سعود تمويل النفقات الداخلية، ناهيك عن الصراعات الخارجية والحروب الكارثية. فأدى الارتفاع المفاجئ في الإصابات وبدوافع سياسية، لإعادة فرض الإغلاقات وهذا يؤدي لمزيد من الانخفاض في الطلب على النفط.

كل هذا له تأثير كبير ليس فقط على الجغرافيا السياسية النفطية في المنطقة، بل على العالم كله، فالحرب المستمرة التي تشنها مملكة بني سعود ضد شعوب مجاورة لها في المنطقة يتم تقويضها بشدة، وبالتزامن مع المشكلات المالية الحادة، وتداعيات حرب النفط الكارثية.

عن «نيو إيسترن آوت لوك»

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