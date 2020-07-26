فاتح كلثوم

وأن اختلفت نسب الشكوى بين الأفراد، إلّا أن الجميع بات قلقاً لدرجة الرعب تجاه الاستمرار بالحفاظ على أمنه الغذائي.. الجميع خائف من العجزالذي بات من أهم مقومات المؤسسات الصحية بفروعها المخبرية، والعلاجية، والخدمية، والذي بات عائقاً حقيقياً يمنعها صراحة من القيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه.. الجميع يقف على حافة اليأس وهم يتابعون تصاعد الخط البياني لتكاليف التعليم بمراحله المختلفة.. الجميع يرتجف هلعاً وهو يرنو بعينين جاحظتين للطرقات المفتوحة أمام الأجيال الجديدة، والتي سوف تصل بالأكثرية الساحقة منهم إلى ساحات الجريمة المنظمة.. الجميع خائف من اندلاع حرب ما في كيانه الإقليمي.. الجميع تنبض أوردتهم بالألم وهم يرنون إلى المستقبل الغامض الذي ينتظر فلذات أكبادهم على كل ما تتيح لهم المفارق.. الجميع مثبت بمسامير فولاذية فوق صليب ما يستجدي على مدار الساعة من معطيات القرن الجديد المحكومة أبداً بأموال ريعية تجاوزت شهواتها أذرع الإخطبوط، والجميع يدرك بأن تلك “الثورة النقدية” الحديثة، بتفرعاتها، ومعطياتها لن تحمل لهم سوى المزيد من أزمات إنسانية تجاوزت حدود مجتمعاتهم، مثلما تجاوزت حدود السيطرة عليها عالمياً، و الجميع في العالم يدرك بأنه يحتمي بظل إبهام وحيد اتقاءً من شر كارثةٍ بيئية تطارد ما تبقى في رئته من أوكسجين مدجن بانتظار التحاق أرضنا بمقابر الكواكب الميتة!!..

يُبرهن البرفسور الروسي ” فالنتين كاتاسونوف “- اعتماداً على ما يقدمه القرن الحادي والعشرين من أزمات ونزف دماء- على أن “الثورة النقدية” يرافقها صراع مرير بين المرابين بمعنى حكام المصارف، وبين المجتمع، وإن هذه المواجهة لا تتوقف عند مجال المال، وإنما تتعداه إلى حقل السياسة والقانون، وإلى ساحتي الأخلاق والدين، والثورة النقدية في نهاية المطاف تفترض تغيير سلوك الانسان، إذ أن تبدلات المنظومة النقدية هي انعكاس للتبدلات في البناء الروحي للمجتمع، ويمكن المقارنة بين الأحداث في عالم المال وبين حركة الظلال التي يعكسها الجانب الروحي لحياة الانسان، ويطالب البرفسور”كاتاسونوف”، علماء اللاهوت، والفلاسفة، والكتاب، والشعراء، وجميع من يمتلك بصيرة مميزة من الناس؛ إعادة تصميم وتفسير الاسباب الأولية “لرقصة الظل” تلك!!..

والجميع بحسب رأي رجل المال البريطاني “ريجينالد ماكين” لا يريدون أن يعرفوا الحقيقة، وهي أن البنوك تستطيع صناعة الأموال والقضاء عليها متى شاءت، وأن البنوك تتحكم بالدين الوطني، وترسم سياسة الحكومات، وتقبض بأيديها على مصائر الناس..

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