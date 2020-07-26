علي الرّاعي

تفتح جهاز (الراديو) في المطبخ، أو في السيارة؛ فتُطالعك عشرات الأغاني.. تلك الأغاني التي كان من سمتها أنها (تُعبي الراس) بمعنى ليس من مهمتها أن تجعلك تهز وترتجف كمن شُحن للتو، ومن ثُمّ تمّ تشغيله ليقفز و(ينط) وياالله على (جنوا ونطوا) في أوضح ملامح إفلاس الأغنية على الصعد كلها.. وإنما تلك الأغاني التي كان يقع على عاتقها مهمة جعلك تنتشي وتُطرب وتُسلطن.. تلك الأغاني التي لاتزال في الذاكرة طازجة، وإن كان ثمة أجيال اليوم لم تُعاصر ولادتها، غير أن الكثير منهم يُطربون لها.

غير أنّ المحنة أن أغلب الناس اليوم، لا يعرفون من هم صُناعها غير المؤدي لها، وقليل من يعرف مؤلف الألحان لها، بينما (الجندي المجهول) الذي كان مُنشئها الأول؛ هو الشاعر الغنائي.. وبتقديري، ورغم أهمية مؤدي الأغنية، أي المُطرب، وكذلك صانع الألحان، أي المُلحن، غير أن الركن الأساس في الأغنية – وطالما نتحدث عن الأغنية وليس الموسيقا الصرف- فهو واضع الكلمات، أي الشاعر الغنائي.. ورغم أن هذا الشاعر قد يكون أقرب للناس من الركنين الآخرين، فالمطرب والملحن غالباً ما يكونان النجمين، ومن ثمّ تفرض عليهما مثل هذه (النجومية) الابتعاد عن الناس، والنظر من على متن (الجيب والهمر) ومن خلف الزجاج (المفيّم)، فيما الشاعر الغنائي تجده في مقهى الهافانا بدمشق، أو مقهى الروضة، أو الكمال متأملاً ومُفكراً بقصيدة جديدة، أو تجده في زواريب الشام العتيقة يُمارس هوايته الأثيرة لقلبه ولروحه وهي التصوير الفوتوغرافي، أو يُقيم معرضاً تشكيلياً في المركز الثقافي في أبو رمانة.

تلك المواصفات السابقة تنطبق على مُبدع تجده دائماً بيننا هو الشاعر الغنائي السوري والفنان التشكيلي والمصور الضوئي جورج عشي، والذي سيتفاجأ قارئ هذه الزاوية أن أهم الأغاني التي طُرب لها من سنين طويلة ، وبأصوات كملحم بركات، وربيع الخولي، وغسان صليبا؛ وغيرهم كانت من تأليفه.

فأغنية ((ع الشام وديني) للراحل الكبير ملحم بركات هي من تأليف جورج عشي، كما أن أجمل ما غنى ربيع الخولي على الإطلاق تلك التي كانت من تأليف جورج عشي مثل: (اه لو فيي)، وأيضاً ما غنّاه غسان صليبا (لو بيكون علي الحق) وللتذكير هما من ألحان ملحم بركات…

بقي أن أشير إلى أن الفنان جورج عشي من مواليد قرية «ضهر صفرا» الضيعة التي تأخذ مكانها على مرتفعٍ قبالة البحر شمال طرطوس بقليل، وأختم له بهذه الومضة:

قديش صعبة تعيش لوحدك،)

إنسان متلي وما حدا حدّك،

كيف ما التفت بتلمحو للهم وبتسألو:

يا هم شو بدّك؟؟)

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