الرز “المدعوم” في صالات السورية للتجارة بطرطوس خلال اليومين القادمين

طرطوس - أيهم إبراهيم

بعد انقطاع مادة الرز “المدعوم” الموزع عبر البطاقة الذكية في صالات فرع المؤسسة السورية للتجارة في طرطوس لأكثر من أسبوعين، أكد يوسف حسن مدير الفرع بدء الاستعداد والتحضيرات لإعادة توزيع المادة غداً أو بعد غد على أبعد تقدير، لافتاً إلى أنه سيتم طرح كميات من مادة الرز المدعوم في جميع الصالات إضافة لمادة السكر.

وعلى الرغم من رفع المؤسسة السورية للتجارة لأسعار مادتي الرز والسكر “المقنن” ليصبح السكر 500 ليرة و الرز 600 ليرة مؤخراً إلا أن الفارق الكبير بين أسعار المؤسسة وأسعار المادتين في الأسواق لا يزال كبيراً، حيث لم ينخفض سعر كيلو السكر عن 1200 ليرة لدى البقاليات ومحلات السمانة في حين سجل أرخص نوع رز في الأسواق 1300 ليرة، ما يفسر الإقبال الكبير من قبل المواطنين على صالات السورية للتجارة للحصول على المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية.

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