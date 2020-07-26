حراك شرائي خجول في أسواق السويداء قبل العيد

السويداء - طلال الكفيري

يبدو أن الحراك الشرائي في أسواق السويداء في ظل الأسعار المرتفعة للألبسة ولكل أنواع الحلويات، والموالح، بات خجولاً جراء القدرة الشرائية المحدودة لمعظم أهالي المحافظة، والتي لا تتناسب على الإطلاق مع الأسعار الفلكية، الأمر الذي دفع المواطنين للتوجه نحو البسطات لشراء حاجيات العيد.

إذ أشار عدد من المتسوقين ل(تشرين) إلى أن سعر الكيلو الواحد من السكاكر طبعاً ضمن محال بيع الحلويات تراوح ما بين ٥٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ ليرة، بينما سعر الكيلو الواحد من البيتفور بلغ حوالي ٤٠٠٠ ليرة وهو المشغول بالسمن النباتي، أما المشغول بالسمن الحيواني فسعر الكيلو الواحد منه تجاوز ٦ آلاف ليرة.

بينما وصل سعر الكيلو الواحد من البرازق إلى ٥٠٠٠ ليرة، والغريبة إلى ٤ آلاف ليرة، وسعر الكيلو الواحد من الكول وشكور تجاوز ٧٠٠٠ ليرة. علماً أن هذه الأسعار هي في المحال العادية بينما المحال الفخمة فأسعارها مضاعفة، ووصل سعر علبة الراحة الواحدة إلى ٥٠٠ ليرة، أما سعر كيلو الشوكولا فقد بات في الأسواق بحوالي ١٣ ألف ليرة.

هذا ناهيك عن أسعار الموالح، إذ وصل سعر كيلو بزر دوار الشمس إلى حوالي ٤٠٠٠ ليرة، والبزر الأبيض إلى ٦٠٠٠ ليرة والبزر الأسود ٤٠٠٠ ليرة، وكيلو الفستق إلى ٦٠٠٠ ليرة.

واشتكى المتسوقون أيضاً من التحليق الكبير لأسعار الألبسة التي باتت خيالية، وخاصة بعد أن وصل سعر مبيع البنطال الشبابي إلى حوالي ٢٠ ألف ليرة وكذلك النسائي.

بينما القميص فقد وصل سعر مبيعه إلى حوالي ١٠ آلاف ليرة، أما الكنزة النسائي فتراوحت أسعارها ما بين ٦٠٠٠ أي النوع العادي إلى ٢٥ ألف ليرة.

أما سعر الحذاء فقد وصل مبيعه إلى حوالي ١٥ ألف ليرة طبعاً الحذاء الوسط، أما النوعية الجيدة فسعره تجاوز ٢٥ ألف ليرة.

وأضاف بعض المتسوقين: يحتاج رب الأسرة الذي لديه خمسة أطفال في سن ١٤ سنة إلى حوالي ٢٠٠ ألف ليرة لشراء ألبسة فقط لهم، ولفت هؤلاء إلى أن هناك الكثير من الأسر تعود من حيث أتت لعدم قدرتها على شراء احتياجات العيد، وخاصة ذوي الدخل المحدود.

رئيس دائرة حماية المستهلك بالسويداء تكليفاً – رشا رحروح قالت: تقوم دوريات حماية المستهلك بجولات مستمرة على الأسواق لضبطها، حيث نظمت الدائرة منذ بداية هذا الشهر لغاية تاريخه حوالي ٧٠ ضبطاً تموينياً بحق عدد من أصحاب المحال التجارية.

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