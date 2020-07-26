ضبط ٢٥٨ كيس إسمنت أسود مهربة للمتاجرة بها في السوق السوداء بطرطوس

طرطوس- رفاه نيوف

شددت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس الرقابة على مادة الإسمنت الأسود الموزعة من قبل الدولة، وبهذا خصصت المديرية عناصر للمراقبة كما أكد المهندس حسان حسام الدين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وقد ضبطت اليوم سيارة شاحنة موجودة ضمن مدينة طرطوس بجانب أحد المستودعات وهي محملة بكمية /58/ كيس إسمنت أسود ويقوم صاحب الشاحنة ببيع المادة إلى المواطنين بمبلغ /3500/ ليرة للكيس الواحد.

وبناء عليه تمت مصادرة الكمية وتسليمها إلى مؤسسة العمران وتم تنظيم الضبط العدلي اللازم، بالإضافة إلى ضبط سيارة شاحنة موجودة ضمن منطقة طرطوس على الاوتستراد محملة بكمية /200/ كيس إسمنت أسود -إنتاج إسمنت طرطوس – مؤسسة العمران ولايملك صاحبها أي فاتورة شراء بها أو وثيقة شحن وبناء عليه تم تنظيم الضبط اللازم وحجز المادة موضوع المخالفة وأحيل المخالف إلى فرع الأمن الجنائي بطرطوس لاستكمال التحقيق معه عن مصدر المادة والجهة المرسلة إليها.

وأضاف حسام الدين : إن المديرية مستمرة في مراقبة سوق اللحوم، حيث ضبطت اليوم وبعد التدقيق على مادة اللحمة المعروضة للبيع في محال القصابة تم ضبط أحد الملاحم ويقوم صاحبها بذبح إناث الغنم العواس داخل محله ومن دون إشراف صحي وبناء عليه تم تنظيم الضبط العدلي اللازم بموضوع الذبح خارج المسلخ وذبح إناث العواس من دون ترخيص نظامي.

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