وما نيل المطالب بالتمني ..

زاهر بدران

مع وصول مدرب منتخبنا الكروي الأول نبيل معلول وإدلائه بتصريحات نارية حول معسكر طويل للاعبين المحليين الذين لفتوا الانظار في الدوري المحلي الذي شارف على النهاية مع مراقبة اللاعبين المحترفيين الذين يلعبون في الأندية العربية، تترك إشارة أستفهام كبيرة ، وما علينا إلا أن ننتظر ماذا سيفعل وخاصة بعد إلغاء الاتحاد الدولي لكرة القدم ” أيام الفيفا داي” للمنتخبات الآسيوية والإفريقية ؟

لاشك أن مهمة المدرب المعول باتت صعبة بعض الشيء في غياب كامل عن مباريات استعدادية الهدف منها تهيئة اللاعبين لأجواء مباريات دولية بعد انقطاع طويل عن استعداد مهم للمنتخب بسبب الحظر المفروض خوفاً على صحة اللاعبين من وباء “كورونا” لذلك لم يعد امام المدرب إلا مراقبة لاعبي الفرق المحلية في الجولة الأخيرة من الدوري الكروي التي سترتفع وتيرتها بين المتنافسين سواء على الصدارة أو المؤخرة التي تسعى فرقها من الهروب من الهبوط إلى الدرجة الأدنى .

ولعل كلامه التحفيزي للاعبين عن اهمية الجهوزية للجميع لتحقيق الحلم بالتأهل لمونديال 2022 وكأننا بالفعل أصبحنا على بعد خطوة أوخطوتين من الحدث الكروي العالمي يعطينا بعض التفاؤل وليس كله لأن مقومات الوصول إلى المونديال مازالت ناقصة وتحتاج إلى أدوات مساعدة من تدريب متواصل وفعال من خلال معسكرات واعدة ومباريات دولية مع منتخبات قوية ، إضافة إلى تحفيز مادي ملموسً وليس معنوي عبرشعارات طنانة يطلقها المدرب القادم من تونس وليس بجعبته إلا الكلام من أجل الكلام ورفع معنويات لاعبين لايعرفون من الاستعداد إلا خوض مباريات محلية من خلال الدوري والكأس ومن ثم نطلب منهم أن يكونوا رجال مقاتلين يجتهدون ويكونوا مع الجهاز التدريبي قلباً وقالباً وروحاً من أجل ان يضمنوا مقعدهم في المنتخب. – على حد قول معلول – .

ولتذكير فقط، أن تجهيز منتخب قادر على المنافسة في رحلته الطويلة للوصول إلى المونديال القادم تحتاج إلى تحفيز عملي على أرض الواقع وليس بالتمني والشعارات التحفيزية التي لاتغني ولا تسمن من جوع” ولعل قول الشاعر ” وما نـيل الـمـطـالب بالتمنـي ولـكـن تــؤخـذ الـدنـيا غلابـا” ينطبق على ماقاله معلول مع وصوله للتدريب المنتخب ، لأن المشاعر وحدها لاتكفي ولا يمكن أن تصنع نصراً كرويا بالأحلام .

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