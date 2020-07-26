(الوطنية للتمويل الصغير) تطلق منتج (مرحبا حلب) وتفتتح فرعاً لها

حلب - محمد حنورة

في سياق خطة التوسع الأفقي التي تنتهجها ( مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير )وضمن رؤيتها الاستراتيجية لتكون شريكاً حقيقياً، لإرساء مبدأ المسؤولية الاجتماعية، أطلقت المؤسسة مساء أمس فرعها الجديد في مدينة حلب بحضور وزير السياحة -المهندس محمد رامي مرتيني ومحافظ حلب حسين دياب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة- منير هارون أن افتتاح فرع (الوطنية للتمويل الصغير) في حلب يأتي ضمن خطة الوطنية للتوسع وضمان الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين في حلب عاصمة الاقتصاد السوري، وذلك لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تقديم الخدمات والمنتجات التي تتناسب مع حجم أعمالهم وإمكاناتهم ولإيجاد فرص عمل جديدة والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم بما يحقق عوائد مهمة على الصعيدين المحلي والوطني، معلناً في السياق ذاته عن إطلاق تطبيق( الوطنية موبايل ) الخاص بالمؤسسة والذي يقدم ولأول مرة في سورية خدمة التقديم على طلب القرض من خلال التطبيق و الحصول على موافقة مبدئية خلال 24 ساعة، إضافة الى إمكانية متابعة تفاصيل القرض والدفعات المستحقة وغيرها من الخدمات التي تقدمها المؤسسة .

وأضاف هارون أن ( الوطنية للتمويل الصغير ) استطاعت أن تنال ثقة الآلاف من مستفيديها من خلال مقابلة احتياجاتهم و تقديم حلول تمويلية مدروسة للنهوض بواقع مشاريعهم الصغيرة، وأنه انطلاقاً من حرص ( الوطنية ) على لعب دور فاعل في النمو الاقتصادي وتنمية التكافل بين أفراد المجتمع والتوسع والانتشار في سورية، فقد توسعت شبكة الفروع لتصل إلى ستة فروع منتشرة في / دمشق، اللاذقية، طرطوس، جبلة، السويداء وحلب / للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مبيناً أنه يتم السعي لتوسيع شبكة فروعها و مكاتبها لتغطي مناطق الريف و التي هي اليوم بأمس الحاجة إلى التنمية و الدعم.

بدوره نائب رئيس مجلس الإدارة- المهندس طلال خضير بيّن أن ( الوطنية للتمويل الصغير) كمؤسسة تنموية تسعى للبناء والإنجاز في سورية ، مشيراً إلى أهمية مدينة حلب العاصمة الاقتصادية لسورية وانطلاقاً من مكانتها الكبيرة، حيث أرادت الوطنية للتمويل الصغير أن تكون مشاركة في عملية البناء والإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة وتساهم في تمهيد الطريق أمام النمو واستعادة الحياة في المناطق المتضررة والمحررة.

وبين المهندس (خضير ) أنه تم تخصيص منتج (مرحبا حلب )حيث تم منح عدد من القروض التشغيلية ولعدد كبير من المشاريع الصغيرة كنواة في المستقبل لمشاريع واعدة في مختلف المجالات الحرفية والصناعية والزراعية والتجارية في حلب .

الجدير بالذكر أن (الوطنية للتمويل الصغير )باشرت أعمالها عام 2012، من خلال الشراكة بين الأمانة السورية للتنمية مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.

ت -حسام غنايمي

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