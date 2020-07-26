نسخة إلكترونية جديدة (للتجاري السوري) وإطلاق تطبيق المحمول

ألين هلال

تحدث مدير عام المصرف التجاري السوري د.علي يوسف ل (تشرين) عن إطلاق (التجاري السوري) تطبيق المحمول الذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية الشخصية، ويتيح للمتعامل إنجاز حزمة من الخدمات الإلكترونية، التي سيعمل المصرف على استكمالها في نسخ لاحقة من التطبيق.

وعن الخدمات المتاحة عبر تطبيق المحمول أوضح د.يوسف أنها تنقسم إلى قسمين، قسم متاح للعموم بحيث يمكن لأي من مستخدميه التعرف على القروض والخدمات التي يقدمها المصرف، وأسعار صرف العملات اليومية، إضافة إلى مواقع الفروع والصرافات على خارطة تفاعلية، والقسم الثاني من الخدمات فهو موجه لحاملي بطاقات المصرف التجاري السوري، حيث يُمكنهم من إجراء عمليات كشف الحساب والتحويل بين بطاقتين، إضافة لدفع خدمات فواتير المحمول، والهاتف الأرضي، على أن تستكمل بقية الفواتير في نسخ التطبيق التي سيطلقها المصرف تدريجياً في الفترة القادمة، والتطبيق متاح لكل الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android .

وللحصول على حساب مستخدم نوّه د.يوسف أن على حامل البطاقة المصرفية تقديم طلب اشتراك في أحد فروع المصرف أو تعبئة الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الإلكتروني للمصرف، على أن يراجع الفرع لتوقيع اتفاقية الحصول على الخدمات، واستلام اسم المستخدم الخاص به على التطبيق، علماً أن جميع الخدمات المقدمة عبر تطبيق المحمول ستكون متاحة أيضاً عبر الموقع الإلكتروني للمصرف في حلته الجديدة.

ويأتي إطلاق تطبيق المحمول بالتزامن مع إطلاق المصرف النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني https://www.cbs-bank.sy/ . مضيفاً أن الموقع الذي تم تجديده بالكامل يتميز بتصميم عملي وجذاب، وذلك بهدف تحسين المحتوى المصرفي وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين عبر الإنترنت وسط خطط وتطلعات المصرف إلى التحول الرقمي.

يتضمن الموقع معلومات شاملة عن الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية وكذلك المعلومات التي تهم المستثمرين. حيث يشتمل على العديد من المحتويات، مثل: نبذة عن مسيرة المصرف ومجلس إدارته، التسهيلات والقروض ، شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، خدمات الأفراد كالحسابات المصرفية، وغيرها من الأقسام والخدمات التي يقدمها المصرف لزبائنه كحاسبة القروض (قريباً)وأسعار صرف العملات. ويتوفر الموقع الجديد باللغتين العربية والإنجليزية.

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