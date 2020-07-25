العدوان السعودي يواصل خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة باليمن وارتكبت 92 خرقاً جديداً بالمحافظة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بالحديدة قوله في تصريح اليوم إن “قوى العدوان السعودي ارتكبت 92 خرقاً جديداً بالحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها تحليق ثلاث طائرات تجسسية في أجواء مناطق الجاح وحيس”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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