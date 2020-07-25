مصر: 511 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

سجلت مصر 511 إصابة جديدة و40 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بيان للمتحدث باسمها الدكتور خالد مجاهد اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع حتى اليوم إلى 91583 إصابة من ضمنهم 32903 حالات تم شفاؤها و4558 حالة وفاة.

وفي الأردن أعلنت الحكومة استئناف حركة الرحلات الجوية الدولية من وإلى البلاد اعتباراً من الخامس من الشهر القادم وذلك بعد أشهر من وقفها بسبب جائحة فيروس كورونا مشيرة إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم بجهوزية مطاراتها لاستقبال الرحلات الدولية.

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