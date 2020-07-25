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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 5 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 25 تموز 2020
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شريط الأخبار
الحشد الشعبي العراقي يتصدى لهجوم إرهابي شمال غرب ديالى
العدوان السعودي يواصل خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة
فيروزنيا: طهران ستتابع مسألة الاعتداء على الطائرة الإيرانية
تفكيك خلية إرهابية في خوزستان الإيرانية
صديق سورية البار مروان محفوظ في ذمة الله
أحزاب يمنية تدين القرصنة الأمريكية ضد طائرة الركاب الإيرانية
وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في بروكسل رفضاً للعقوبات الغربية والأمريكية المفروضة ضد سورية وشعبه
حجز الدراجات النارية المخالفة هل يحل مشكلة تجاوزاتها؟
عبد اللهيان: لينتظر العسكريون الأمريكيون بعد تعرضهم للطائرة الإيرانية تداعيات سلوكهم الاستفزازي
أحزاب وقوى وشخصيات لبنانية تدعو للوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية
الفروج يحلق عالياً في أسعاره...
الجعفري ومحمود: اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة ركاب إيرانية انتهاك للقوانين الدولية
انهيار أسعار الموز بعد الإعلان عن طرحه في صالات (السورية للتجارة )
روحاني: الشعب الإيراني صامد ولن يخضع للضغوط الأميركية
مرتزقة الاحتلال التركي يواصلون نهب ممتلكات الأهالي في قرى عفرين