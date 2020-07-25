الصحة العالمية: 284083 إصابة جديدة بكورونا في العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية اليوم 284083إصابة جديدة و6270حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت المنظمة في تقرير لها اليوم بان إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 15 مليوناً و581009 مجددة تحذيراتها من تسارع انتشار الفيروس.

وسبق أن سجلت المنظمة الدولية الثلاثاء الماضي 213637 إصابة والأربعاء 202726 والخميس 247225 وأمس 284196 إصابة.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا حيث تتصدر الدول الأربع قائمة الحالات الجديدة على مدار عدة أسابيع.

كما أعلنت المنظمة عن وفاة6270 شخصاً جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى مستوى 635173 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس للوفيات جراء الفيروس مقارنة مع اليومين الماضيين حيث بلغ هذا المؤشر الثلاثاء الماضي 4083 حالة والأربعاء 4286 والخميس 7097 وأمس 9753.

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