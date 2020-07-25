القبض على 7 أشخاص يتعاطون المخدرات ويتاجرون بها في دمشق

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات بدمشق ألقى القبض على سبعة أشخاص يقومون بالتعاطي والترويج والإتجار بالمواد المخدرة وصادر 22 كغ من الحشيش المخدر و4500 حبة مخدرة كانت بحوزتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات بدمشق عن وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة وبعد مراقبة المذكور ورصد تحركاته تم إلقاء القبض عليه في الزاهرة الجديدة وضبط بحوزته كمية خمسة وعشرين غراماً من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها وإن مصدر المواد المخدرة شخص مقيم في الزاهرة.

وبينت الوزارة أنه بدلالة المقبوض عليه قامت دورية من فرع مكافحة المخدرات في دمشق بمداهمة منزل المذكور وألقت القبض على ستة أشخاص وهم يقومون بتعاطي مادة الحشيش المخدر في صالون المنزل وبتفتيش المنزل عثر فيه على كمية اثنين وعشرين كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر معبأة ضمن أكياس على شكل كفوف ومجهزة للترويج وأربعة آلاف وخمسمئة حبة مخدرة نوع كبتاغون وميزان الكتروني وقنبلة هجومية وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على تعاطي وترويج وتجارة المواد المخدرة.

وأشارت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية.

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