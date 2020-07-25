ضبط 55 طن إسمنت أسود في حمص بغرض الإتجار به

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص مساء اليوم سيارة قاطرة ومقطورة في قرية المختارية محملة بكمية 1100 كيس إسمنت أسود بما يعادل 55 طناً بغرض الإتجار بها.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف أنه وخلال التدقيق بالوثائق والثبوتيات لهذه الكمية تبين أن الجهة المرسلة إليها غير الجهة التي ضبطت فيها وذلك للاتجار والتصرف بها بغية تحقيق ربح مادي.

وبين اليوسف أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وحجز كامل كمية الإسمنت والسيارة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

“سانا”

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