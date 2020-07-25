فيروزنيا: طهران ستتابع مسألة الاعتداءعلى الطائرة الإيرانية

أكد السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا أن بلاده ستقوم بكل الخطوات القانونية والحقوقية اللازمة لإدانة اعتراض مقاتليتين أمريكيتين لطائرة ركاب مدنية إيرانية كانت متوجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت وضمان عدم تكرار الحادثة في المستقبل.

وقال فيروزنيا في تصريح خلال تفقده الجرحى الذين أصيبوا خلال عملية الاعتراض في ضاحية بيروت الجنوبية: إن إيران ستتابع مسألة الاعتداء على الطائرة الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الطيران الدولية والمحاكم ذات الصلة ولا سيما بالنسبة إلى المسافرين الجرحى محملاً الولايات المتحدة الأمريكية كل التبعات والمسؤوليات الناجمة عن هذا العمل الجبان.

وأكد السفير الإيراني لدى بيروت أن الأمريكيين لم يعرضوا حياة ركاب الطائرة للخطر الشديد فقط بل هددوا سلامة الملاحة الدولية.

يذكر أن طائرة ايرباص 310 التابعة لشركة ماهان الإيرانية كانت فى رحلة لها من طهران إلى بيروت مساء أول من أمس واعترضتها مقاتلتان أمريكيتان من طراز أف 15 فوق الأجواء السورية ما اضطر قائد الطائرة إلى خفض الارتفاع بصورة مفاجئة حيث أصيب بعض الركاب ومن ثم واصلت الطائرة الرحلة وحطت في مطار بيروت.

طباعة