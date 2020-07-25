تفكيك خلية إرهابية في خوزستان جنوب غرب إيران

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران العميد حيدر عباس زادة عن تفكيك خلية إرهابية تضم 3 عناصر في مدينة ماهشهر جنوب المحافظة.

وقال عباس زاده في تصريح لوكالة “ارنا” الإيرانية اليوم: إن الخلية المسلحة أقدمت الأسبوع الماضي على إطلاق نار باتجاه منزلي قائد قوات التعبئة وأحد الأعضاء البارزين لدى مقر قوات التعبئة بمجمع الشهيد مدني في ماهشهر مشيراً إلى أن العملية الإرهابية أسفرت عن استشهاد والدة أحد المنتسبين إلى قوات التعبئة إثر تعرضها للإصابة بعيار ناري من جانب عناصر الخلية الإرهابية.

وأشار عباس زاده إلى أن القوى الاستخبارية والأمنية بمدينة ماهشهر تمكنت من القبض على العناصر الإرهابية في أقل من 48 ساعة وصادرت ما بحوزتهم من الأسلحة.

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