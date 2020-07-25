المركز الثاني لسورية بالبطولة الختامية لمعسكر روسيا الدولي للمعلوماتية

حصد طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وكأس المركز الثاني للفرق في البطولة الختامية لمعسكر روسيا الدولي للمعلوماتية لأعمار دون 16 سنة الذي نظمته عن بعد المدرسة العالمية للمعلوماتية في روسيا خلال الفترة ما بين الـ1 والـ11 من شهر تموز الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الميداليات الذهبية أحرزها كل من الطلاب حازم الدالاتي من الصف الأول الثانوي من مدرسة الباسل للمتفوقين في حمص ومحمد وائل سلطان من الصف الأول الثانوي من مدرسة الباسل للمتفوقين في حلب.

أما الميداليات الفضية فأحرزها كل من الطلاب محمد مفيد مهملات من الصف الأول الثانوي من مدرسة الباسل للمتفوقين في حلب وابراهام جميل من الصف الأول الثانوي من المدرسة السورية في حلب وبراء حداد من الصف الأول الثانوي من مدرسة جرير في حلب وأنطوان دبوس من الصف الأول الثانوي من مدرسة حلمي عبد النور في حمص وأمين شربا من الصف الثاني الإعدادي من مدرسة ضاحية الفردوس في دمشق.

كما أحرز الميداليات البرونزية كل من الطلاب عمار الفين من الصف التاسع من مدرسة الباسل للمتفوقين في حمص وحسين بوسبيت من الصف التاسع من مدرسة الباسل للمتفوقين في دمشق.

كما فاز فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية مجتمعا والذي ضم 12 طالبا وخمسة مدربين بالمركز الثاني بعد الصين في محصلة أعمال المعسكر من تدريبات ومسابقات يومية إضافة إلى المسابقة الختامية.

يذكر أن المعسكر تضمن تدريبات ومسابقات معلوماتية باللغة الانكليزية على مدى أربع ساعات يومياً لطلاب من روسيا والصين وبريطانيا وبلجيكا ونيوزيلندا وأذربيجان وتونس وسورية.

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