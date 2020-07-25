(التجاري السوري) يطلق الخدمات الإلكترونية رسمياً – اليوم

ألين هلال

كشف مدير عام المصرف التجاري السوري د.علي يوسف ل(تشرين) أن المصرف أطلق خدمات الدفع الإلكتروني لحملة البطاقات المصرفية الصادرة عن المصرف من خلال موقعه الإلكتروني الجديد https://www.cbs-bank.sy/ وتطبيق الهاتف الجوال ، والتي تتيح حسب د.يوسف العديد من الخدمات المصرفية الشخصية، يُنجز المتعامل من خلالها معاملاته المصرفية من أي مكان من دون الحاجة لزيارة الفرع، حيث بإمكان المتعاملين الحاملين للبطاقة المصرفية ملء استمارة المشاركة في الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال زيارة أحد فروع المصرف.

كما وتُمكن الخدمات الإلكترونية المتعاملين من دفع فواتير الإتصالات، وخدمات مديريات النقل، ومياه دمشق وريفها، والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركة السورية للاتصالات عبر حساب بطاقاتهم المصرفية.

ويستطيع المتعاملون الحصول على كشف حساب ومعرفة الرصيد والتحويل بين حساب بطاقتين والحصول على كشف حساب مختصر، إضافة إلى وظائف وخدمات أخرى سيتم تقديمها لاحقاً .

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام عملية الربط مع الشركة السورية للمدفوعات تمت بأيدي كوادر تمتلك الخبرة والتميز في الأداء، من العاملين لدى المصرف( التجاري السوري).

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