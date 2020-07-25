بشرى سمير

بين ليلة وضحاها شهدت أسعار الفروج ارتفاعاً كبيراً.

في أسواق دمشق وريفها وبرغم ارتفاعه سابقاً وبشكل كبير إلا أن الأرقام التي وصلت إليها أسعار الفروج خلال اليومين الماضيين شكلت صدمة للمواطنين الذين أكدوا أنهم باتوا عاجزين عن شراء لحم الفروج الذي كان يشكل المادة الأساسية في إعداد وجباتهم بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وخرجت هذه المادة من قائمة المشتريات لمعظم الأسر مع تراجع القدرة الشرائية لهم فقد وصلت أسعار لحم الفروج في سوق المزة شيخ سعد في دمشق إلى ٤٧٥٠ ليرة الفروج الكامل، ووصل سعر كيلو الشرحات إلى ٧٥٠٠ ليرة وكيلو الدبوس ٤٨٠٠ ليرة، فيما وصل سعر كيلو الجوانح إلى( 3500) ليرة. و سعر كيلو الكستا إلى ٥٠٠٠ ليرة ، وسعر صحن البيض إلى ٣٥٠٠ليرة.

أما في اسواق ريف دمشق فقد وصل سعر ‌ الفروج الحي 3500 ليرة سعر الكيلو الفروج النيء 4250 ليرة، وكيلو دبوس 4400 ليرة، ودبوس وردة 4500 ليرة، في حين وصل كيلو الكستا إلى 4650 ليرة ، وسعر كيلو الجوانح إلى 3200 ليرة ،والشرحات 6900 ليرة للكيلو ، و سودة دجاج 4500 ليرة للكيلو ، ووصل سعر صحن البيض 3500 لوزن ١٩٠٠ غرام ، وسعر صحن بيض 1750 غرام 3200 ليرة ، وعزا أصحاب المحال التجارية ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف العلف وعدم قدرة المربين على الاستيراد إضافة إلى نفوق الدواجن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. الكبيرة. وبالنسبة إلى ارتفاع أسعار البيض فيعود السبب إلى تهريب كميات كبيرة منها

‌ وأرجع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- جمال شعيب سبب ارتفاع سعر الفروج إلى زيادة سعر الأعلاف المستوردة، كونه لا يوجد إنتاج محلي للأعلاف، إضافة لارتفاع سعر الأدوية، وكذلك الموقع والنقل لهما حصة كبيرة في الارتفاع لكون المداجن التي تعمل حالياً موجودة ضمن حمص ودرعا.

وأشار إلى أن هناك رقابة دائمة على الأسواق لمراقبة الأسعار ، منوهاً بأن هناك نشرات يومية تصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأي مخالفة لنشرات حماية المستهلك يتمّ التعامل معها ، حيث تمّ تسجيل ٣١٠٠ ضبط خلال هذا الشهر، وأي شكوى من قبل المواطنين تتمّ متابعتها والتعامل معها

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