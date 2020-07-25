حمص – إسماعيل عبد الحي

أعلن فرع( السورية للتجارة ) في حمص قبل أيام عن مزاد علني لبيع كميات من المواد الغذائية وغيرها من المواد منتهية الصلاحية، الأمر الذي أصاب الناس خوفاً من أن تكون المواد التي يشترونها من صالات السورية غير صالحة أيضاً.

والمشكلة التي تعود للفترة بين العامين 2010 و 2016 تكمن في أن المستودع رقم 3 الموجود في منطقة الصناعة شمال مدينة حمص كان مركزاً لتجميع المواد المنتهية الصلاحية من جميع المحافظات حسب ما أفادنا به مدير سابق لإحدى المؤسسات المندمجة (ي،خ)رفض ورود اسمه وحسب قوله فإن مادة الأرز التي أرسلت للمستودع المذكور كانت معبأة ضمن أكياس غير متجانسة الوزن وهي بمثابة (دوغما)وكانت الكميات كبيرة جداً ولا تستوعبها القوة الشرائية لأبناء المحافظة وقبل انتهاء الصلاحية أعيدت كميات كبيرة من الصالات إلى المستودع ريثما يتم مراجعة التاجر واستبدال الكميات بأرز جديد ،وفيما يخص المواد الأخرى فهناك بعثة تفتيشية لم تنه ِ أعمالها حتى اليوم وعدم بيعها بالمزاد أو الظرف المختوم لأسباب تتعلق باللجنة الوزارية ،وفي مديرية تموين حمص أكد معنيون أن محافظ حمص شكل لجنة لمعرفة المتسبب في كل ما حدث وستصدر اللجنة حكمها خلال أيام وبدوره قال المفتش (خ ،ع)عن المستودع إن الهيئة لم تصدر تقريرها ولذلك يعتذر عن التصريح وكذلك فعل مدير المستودع يوسف سلامة الذي لم يقبل بالتصوير إلا بإذن خاص لم نستطع الحصول عليه.

من جهته أوضح عماد ندور- مدير فرع (السورية للتجارة) في حمص أن هذه المواد مجمّعة من كل المحافظات منذ عام 2010 وهي غير صالحة للاستهلاك البشري منذ العام 2016 وسيتم بيعها كأعلاف أو مواد تدخل في صناعات أخرى على أن تكون قيمة المبيعات لصالح (السورية للتجارة )

أي قبل تأسيس (السورية للتجارة) وهي تجميع من فروع مؤسسة الخزن والتسويق آنذاك، ونتيجة الظروف التي كانت سائدة تم تجميع هذه المواد من فروع مؤسسة الخزن والتسويق في عدد من المحافظات وتخزينها في مستودع مركزي في حمص للتصرف بها حسب القوانين المعمول بها ، لافتاً إلى أن هذه المواد ليست حديثة العهد في مستودعات حمص وكانت تخضع لإجراءات قانونية من جهات تفتيشية ورقابية وإدارية منذ عام 2016 وتم الانتهاء من هذه الإجراءات أواخر العام الماضي.

وقال ندور : بناء على توجيهات الوزارة قمنا بتعقيم وتنظيف وتجهيز المستودعات لاستقبال كميات كبيرة من المواد التموينية التي تباع بالبطاقة الإلكترونية تكفي حتى منتصف العام القادم وبسبب الحاجة لكل المستودعات لجأ الفرع إلى إعلان هذه المواد المنتهية الصلاحية للبيع بالمزايدة بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة بما يحقق ريعية للمؤسسة بأكثر من 100 مليون ليرة لبيع قسم منها كمواد علفية والقسم الآخر لإعادة تدويرها والاستفادة منها وتوفير مساحات في المستودعات ونطمئن المواطنين بأن هذه المواد ستباع بإشراف دوريات مديرية التجارة الداخلية التي ستقوم بالرقابة على عملية إعادة استخدامها كمواد علفية وإعادة تدوير المواد الأخرى كالصابون والمواد البلاستيكية.

وعن جديد صالات حمص قال ندور :تم افتتاح ثلاث صالات (للسورية للتجارة) في (دير بعلبة ،باب هود والقريتين )بعد ترميمها وتأهيلها لوضعها في الخدمة مجدداً بعد تزويدها بالمواد وتأمين الكادر العامل لها لتضاف إلى عدد الصالات التي تم افتتاحها في حمص وريفها منذ بداية العام منوهاً أن هناك مواد داعمة لمواد البطاقة الإلكترونية وحصر توزيع المواد لدى المعتمدين لكونه معترف بهم ولديهم تراخيص موثقة في مديرية التموين لمحاسبتهم في حال إرتكاب أي مخالفة، إضافة للتوزيع المباشر في عدد من الصالات وفي حال توافر السيارات الجوالة نقوم بالتوزيع المباشر ليتمكن المواطنون من الحصول على المواد المدعومة ومع ذلك نعاني نقصاً في عدد السيارات والكادر البشري علماً أن حجم العمل المترتب علينا ضخم جداً ونعمل بأقصى طاقاتنا ،ونأمل من المواطنين التعاون وصولاً إلى الغاية المنشودة في جعل صالاتنا هي معيار التدخل الإيجابي في السوق المحلية .

وعن مبيعات فرع حمص قال ندور :إنها بلغت حتى نهاية حزيران الماضي قرابة خمسة مليارات و500 مليون ليرة، منوهاً إلى توفر تشكيلة كبيرة من الزيت المنتج في معمل سكر حمص يقوم الفرع بطرحها فوراً في الصالات من دون المرور على المستودعات ويزود الفرع السائقين بالوثائق اللازمة التي تختصر الوقت ولكي تباع مباشرة مشيراً إلى الإقبال الكبير من المواطنين على شراء مادة الزيت، حيث تتواجد في الصالات لساعات قليلة قبل نفادها ،وأشار إلى اتفاق تم مع معمل ألبان حمص لتوزيع المنتجات بأسعار منافسة تقل حوالي 15 بالمئة عن السوق وتوزع هذه المواد (اللبنة ،الجبنة ،العكاوي ،اللبن ،الحليب المبستر ، والزبدة ) في الصالات الرئيسة بعد استقدام البرادات من قبل الشركة، حيث يتم البيع منالمنتج إلى المستهلك من دون أي وسيط وهذه التجربة تلقى استحساناً من المواطنين لافتاً إلى عقد تم إبرامه مع مديرية الزراعة لتسويق منتجات المرأة الريفية ، حيث يتم تسويق مادة اللبن وفي حال نجاح التجربة ستعمم على بقية المنتجات ،وعن المحاصيل الزراعية قال ندور : بعد ورود التوجيهات من الإدارة العامة سيتم تسويق محصول البطاطا ووضعه في البرادات والأمر ذاته ينطبق على بقية المحاصيل (تفاح ،برتقال وغيرها من المواسم )حسب الخطة الزراعية مشيراً إلى جاهزية البرادات ووحدتي التبريد في الصناعة وابن الوليد بعد إجراء الصيانة اللازمة والتأكد من سلامتها .

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