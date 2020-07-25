لكسر احتكاره.. مبادرة في عين التينة بريف اللاذقية لبيع البرغل البلدي عاماً كاملاً بسعر التكلفة

اللاذقية- صفاء إسماعيل

نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الجائر، قام أعضاء مجلس المركز الخيري في قرية عين التينة بريف اللاذقية بشراء كمية من مادة القمح من مزارعي القرية، وسلقها وطحنها ليتم بيعها كبرغل بلدي لأهالي القرية على مدار العام بهدف كسر احتكار المادة ومنع رفع سعرها.

صاحب فكرة المبادرة، إمام وخطيب مسجد عين التينة والمعلم في مدرستها الأستاذ حيدر سالم إبراهيم قال ل(تشرين): قمنا بشراء كمية ٢ طن من مادة القمح من مزارعي القرية بما يغطي حاجة القرية لمدة عام كامل، ثم تعاون عدد من شباب القرية على سلقها، وبعد ذلك قمنا بتوزيع القمح على الأسر الفقيرة للقيام بتنقيتها من الشوائب لقاء أجر يساعدهم في تدبر أمورهم في ظل غلاء المعيشة.

وأضاف إبراهيم: بعد قشر حبة القمح وطحنها لتصبح برغلا بلدياً، نقوم بتعبئة القمح في أكياس زنة ١ كغ، ووضعها في المركز الخيري في عين التينة ليتم بيعها لأهالي القرية على مدار العام.

وعن آلية البيع، أكد إبراهيم أنها عادلة و بسعر التكلفة، حيث يتوقع ألا يتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد ٩٠٠ ليرة كحد أقصى، مع العلم أن بعض المحتكرين للمادة يبيعون كيلو البرغل البلدي ب ٢٠٠٠ ليرة، مبينا أنه يحق لكل عائلة شراء ٢ كيلو من البرغل كل ثلاثة أيام وفق لوائح اسمية مسجلة، ولا يحق لكل من زرع القمح وسلقه من أبناء القرية أن يشتري برغلاً من المركز الخيري.

ونوّه إبراهيم بأنه من خلال هذه المبادرة التي تؤمن إحدى أهم المواد الغذائية الأساسية للمواطن وبسعر التكلفة، يتم كسر احتكار مادة البرغل في المنطقة ومنع رفع أسعارها لمدة عام كامل.

وفي مبادرة سابقة، كان المركز الخيري في عين التينة افتتح ٩ محلات لبيع المواد الأساسية للأهالي بسعر الجملة من دون أي ربح بهدف خدمة المواطن وتخفيف الأعباء المادية عليه.

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