دراما قتل النساء

لبنى شاكر

لم يكن كتّاب الدراما في العديد من الأعمال التي قدموها بحاجة للتحايل على جرائم قتل النساء المرتكبة بذريعة الشرف، كأن لا تقع الجريمة أصلاً، ربما لأن الأسرة لن تتفق على فعل القتل أو لأن عدداً من أفراد المجتمع سيرفض مبررات الجرم أو لأي سبب كان، لكن ما يحدث في معظم الأحيان هو أنّ الدراما تُسهم هي الأخرى في تبرير الجريمة، بل ترسّخها من خلال تكرار فعلها كنتيجة نهائية وحتمية، إذ غالباً ما تظهر المرأة كسبب درامي لتحريك الأحداث، ويأتي ذلك من خلال مشاهد الضرب والقتل والصفع لجذب انتباه المتفرجين، وإقناعهم بأن الدراما ساخنة وتستحق المشاهدة!

والإشكالية هنا تكمن في التأثير المتبادل، فإذا كانت الدراما تستقي مادتها من المجتمع، بمعنى أنها لا تستطيع أن تقفز فوق الواقع، لكونها تصوّر أفعاله وأفكاره، وتحاول أن تطرح فكرة قد تكون أرقى، أي ما يجب أن يكون عليه هذا المجتمع، وهنا لا يمكن لعمل ما أن يقول إن فتاة عادت لتمارس حياتها بشكل طبيعي، وإن الجريمة لم تحصل، بالمقابل فإن المجتمع يتأثر بما تُقدمه له الدراما المتلفزة، ولاسيما حين يراها تُعيد إنتاج سلوكياته وتثبتها، فالضحية أمام مصير محسوم، وحيدة في مواجهة ضغط الجميع حولها، والجريمة جماعية لا فردية كما تبدو، الجميع شركاء فيها، لطالما أن القاتل يقتل مدعوماً بموافقتهم وبالنيابة عنهم.

في المحصلة، ليس صحيحاً مطالبة الكتّاب تخيَل واقع لا يشبهنا أو ابتكار معالجة وحلول غير منطقية لمشكلاتنا، وتحديداً تلك التي تُوصف بالحساسة، لكن يمكن لنا توقّع شيء من جرأة في الكتابة، وهي كما نفهمها الجرأة التي تستطيع الحفر في عمق تفكيرنا الاجتماعي، ومُواجهتنا بما نختبئ منه، والانحياز للإنسان فينا، فلا تبقى جريمة قتل المرأة بذريعة الشرف خطاً درامياً غايته استجداء المتابعين بل قضية رأي عام، وهي كذلك فعلاً تستحق المواجهة والبحث والتبني، بدل أن يكون هذا في ما هو أقلّ جدوى وقيمة.

ولا يفوتنا أيضاً أن الدراما تحديداً قادرة على إحياء التعديل الأخير في القانون الذي ألغى المادة 548 من قانون العقوبات، التي منحت على مدى سنوات العذر المخفف في جرائم ذريعة الشرف، لعلّ هذه الخطوة تكتسب شيئاً من النفوذ على الأرض، وحبذا لو كانت مدعومة بخطةٍ إعلامية غايتها ردم الفجوة بين عادات وأعراف مُجتمعية مُتحكمة وقوانين لا تتمتع بالقدر نفسه من الإلزام والانتشار.

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