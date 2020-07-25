طرطوس - أيهم إبراهيم

أكد عادل تنبوك رئيس جمعية الصيادين بطرطوس ل(تشرين) أن موجة قناديل البحر التي غزت السواحل السورية وبكثافة خلال الموسم الحالي لم تؤثر على حركة الصيد والكميات التي يتم اصطيادها بحسب ما يتم تداوله بل بالعكس هناك الكثير من الأسماك التي تتغذى على قناديل البحر وتهاجر معها من بلدها الأصلي لترعى عليها.

مضيفاً: سوق السمك عرض وطلب، فخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر السمك لقلة المعروض، حيث بلغ سعر السكمبري 2500 ليرة و البلميدا 2500 ليرة ووصل سعر سمكة أم عين لعتبة 4500 ليرة وتلك الأسماك يمكن أن تصنف تحت فئة الأسماك “الشعبية”، أما خلال الأسبوع الحالي فقد انخفضت الأسعار حيث بلغ سعر السكمبري اليوم 1800 ليرة والبلميدا 1500 ليرة و سمكة أم عين 2500 ليرة وهي أرخص من سعر كيلو الفروج حالياً و نوه تنبوك بأن الطلب على الأسماك يرتفع ويزداد في أيام العطل الخميس والجمعة والسبت لينخفض الطلب خلال أيام الأسبوع الأخرى.

طباعة