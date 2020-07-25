الصحة: يمكن دفع قيمة فحص كورونا بفروع المصرف التجاري

أعلنت وزارة الصحة أنه يمكن للراغبين بالسفر إلى الخارج دفع قيمة فحص كورونا (بي سي آر) في فروع المصرف التجاري السوري كافة بما يعادل 100 دولار أمريكي للأجانب و100 دولار أو ما يعادلها بالليرات السورية وفق تسعيرة مصرف سورية المركزي للمواطنين السوريين ومن في حكمهم.

وحددت وزارة الصحة مراكز أبي ذر الغفاري وزهير حبي و8 آذار و7 نيسان وكفرسوسة الجديد ومركز برزة مسبق الصنع ومركز الأشمر والمركز التدريبي لرعاية الأمومة والطفولة الطبية في دمشق لإجراء فحوصات (بي سي آر) للمواطنين الراغبين بالسفر خارج القطر ليتم اعطاؤهم وثيقة بالنتيجة من أجل تقديمها للجهات المعنية في الدول التي سيسافر إليها الشخص.

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