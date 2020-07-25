أحزاب وقوى وشخصيات لبنانية تدعو للوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية

دعت أحزاب وقوى وشخصيات لبنانية إلى اتخاذ موقف موحد بالوقوف إلى جانب سورية في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إسرائيلية واستمرار احتلال القوات الأمريكية لجزء من أراضيها.

وأكد وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في تصريح لمراسل سانا في بيروت أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سورية تؤكد النوايا العدوانية المستمرة التي تستهدف الأمن القومي العربي مشددا على أن هذه الاعتداءات السافرة لا بد من مواجهتها بموقف عربي موحد لأن سورية لا تدافع عن نفسها اليوم في حربها ضد الإرهاب وإنما تدافع عن شعوب الأمة بأسرها.

بدوره أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية استمرار الوجود الأمريكي الاحتلالي على الأراضي السورية.

وأشار اللقاء في بيان اليوم إلى أنه من غير المقبول أن يستمر الصمت الدولي إزاء الاحتلال الامريكي لجزء من الارض السورية بما يؤدي إلى استمرار التصعيد والتوتر في المنطقة.

كما أدان اللقاء اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة مدنية إيرانية على متنها مواطنون لبنانيون فى الأجواء السورية معتبراً أن هذا العدوان الأمريكي هو استمرار للسياسات الأمريكية المرتكزة على الغطرسة والاستكبار والإجرام والتي كانت ولا تزال تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية وتستبيح كل القيم الأخلاقية والإنسانية.

من جانبه أكد رئيس تيار صرخة وطن في لبنان جهاد ذبيان في مقابلة مع مراسل سانا أن قيام طائرات حربية أمريكية بالتعرض لطائرة ركاب مدنية إيرانية متجهة إلى لبنان عبر الأجواء السورية يشكل عدوانا واضحا وصريحا ويظهر أن الإدارة الأمريكية تشكل خطراً على الأمن العالمي والأمن القومي.

ولفت ذبيان إلى ضرورة أن يبادر مجلس الأمن الدولي فورا لوضع حد للسلوك الإجرامي للولايات المتحدة بعد أن وصلت إلى مرحلة من اليأس عقب فشل مشاريعها في المنطقة.

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