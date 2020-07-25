مزيد من الوفيات والإصابات بكورونا في عدد الدول

أعلنت روسيا تسجيل 146 وفاة و5871 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الوباء في تقريرها اليومي أن إجمالي الوفيات وصل إلى 13192 بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 806720.

وفي إيران أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2316 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات 288839 بينما تم تسجيل 195 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 15484.

وفي سلطنة عمان سجلت 1067 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 74858 بينما تم تسجيل 12 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات371.

أما في ألمانيا فأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 781 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 204964 بينما تم تسجيل سبع وفيات ليرتفع عدد الوفيات إلى 9118.

وفي كوريا الجنوبية تم تسجيل 113 إصابة جديدة ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 14092 بينما لم يتم تسجيل مزيد من الوفيات ليبقى عددها عند 298 وفاة.

وفي أوكرانيا أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف تسجيل 1106 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 63929 حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات 1590 والمتعافين 35497 شخصاً.

وفي اليابان تم تسجيل 295 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية أما في اندونيسيا فأظهرت بيانات فريق مكافحة وباء كورونا تسجيل 1868 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 97286 حالة.

وأوضحت البيانات أن عدد حالات الوفاة زاد بواقع 49 حالة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4714 وفاة.

وفي الفلبين سجلت 20 وفاة و2019 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1897 بينما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 78412.

وفي قارة أفريقيا تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة عتبة الـ 800 ألف بما فيها أكثر من 17 ألف حالة وفاة.

وبحسب آخر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي سجلت في القارة السمراء حتى اليوم 807974 إصابة مؤكدة بالفيروس بما في ذلك 17030 حالة وفاة و460817 حالة شفاء.

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