انهيار أسعار الموز بعد الإعلان عن طرحه في صالات (السورية للتجارة )

طرطوس - أيهم ابراهيم

انهارت أسعار مادة الموز في أسواق طرطوس بعد أن لامس عتبة 10 آلاف ليرة للكيلو مؤخراً وبحسب جولة لـ(تشرين) في سوق الكراجات القديمة للخضار والفواكه سجل الموز الأخضر (صومالي ) 3000 ليرة بينما الأقل جودة 1500 ليرة

في اتصال مع الحاج محمد حمود- رئيس لجنة سوق الهال في طرطوس للاستيضاح عن سبب هذا الانخفاض الكبير بالأسعار خاصة بعد إعلان المؤسسة السورية للتجارة عن طرحها المادة في صالاتها بسعر 2500 للكيلو, قال حمود : نعم انخفض سعر الموز في الأسواق والسبب استجرار التجار للمادة من المؤسسة السورية للتجارة, مؤكداً أن هذا الموز مستورد بشكل نظامي وقد ساعد ذلك في تخفيض أسعار المادة بعد أن وصلت لمستويات قياسية , منوهاً بإيجابية هذا التدخل الذي سينعكس إيجاباً على المواطنين.

في السياق ذاته أوضح يوسف حسن مدير فرع السورية للتجارة في طرطوس توجه الفرع لطرح مادة الموز في الصالات خلال اليومين القادمين بسعر 2500 للكيلو.

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