أيمن فلحوط

يفتتح اليوم السبت المؤتمر العام الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة سورية في مجمع صحارى تحت شعار( عهد نجدده علماً وصموداً وانتصاراً).

يتوزع أعضاء المؤتمر الـ(400) على عشر لجان، ويضم بين صفوفه ممثلين لكل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والجامعة الافتراضية والمعاهد العليا والفنون المسرحية، وسيتم وصول ممثلي المؤتمر من المحافظات اليوم بين الساعة 12 ظهراً والسادسة مساءً.

الدورة الانتخابية التي شارفت مع المؤتمر على الختام حفلت بالعديد من النشاطات التي أظهرت الوجه المشرق للاتحاد في العديد من المحافل المحلية والعربية والدولية، وإن كنا نطمح للمزيد وخاصة بما يتعلق بهموم وشجون الطلبة، على أمل أن يتابع الاتحاد في دورته الجديدة ذلك، ففي السنوات المنصرمة حمل الطلبة الكتاب بيد، والسلاح باليد الأخرى، دفاعاً عن الوطن وترابه والغالي وقدموا العديد من الشهداء، في إطار مساندتهم أبطال الجيش العربي السوري في معركته على الإرهاب.

وروى الطلبة بدمائهم الزكية تراب الوطن في الجامعات، وفي العديد من مناطق سورية المختلفة، دفاعاً عن مكتسبات اتحادهم وجامعاتهم ورفاقهم الطلبة، رافعين راية العلم والمعرفة، لتغدو تلك السنوات من عمر الاتحاد سنوات صمود وتضحية من أجل الوطن وترابه الغالي، فكان الطلبة مثالاً يحتذى في الانتماء والوعي والتضحية والثبات وفي إعادة الإعمار في دمشق وحلب وريف دمشق، والأعمال المنجزة تشهد لهم على ذلك، وعلى الجانب الآخر كانت المعركة الفكرية من خلال التوعية والشرح وتفنيد الحرب على سورية وأهدافها ونتائجها، من خلال اللقاءات السياسية والنقابية والندوات الحوارية والفعاليات والبرامج الثقافية والفكرية والفنية والرياضية والمعلوماتية والعمل التطوعي داخل الوطن

كما كان الطلبة خارج حدود الوطن على قدر المسؤولية والمهام المنوطة بهم في فضح الحرب على الوطن، وتعرية أدواتهم من خلال حضورهم ومشاركتهم في المؤتمرات واللقاءات والمهرجانات الطلابية والشبابية العالمية، وإقامة الفعاليات المختلفة التي تدلل على الحقائق التاريخية للإرهاب الذي تعرض له من قوى البغي والعدوان في الاعتداء على الوطن، فكشفوا زيف الإعلام الغربي المضلل، وبرهنوا على حق الطلبة وشباب وشعب سورية في الحفاظ على أرضهم ووحدتهم ودولتهم المستقلة ذات السيادة، وأن يدافعوا عنها في وجه الإرهاب والعدوان.

اليوم كوادر المنظمة مطالبة بتعزيز ما تحقق من إنجازات على الصعد كلها، ومناقشة تقرير المؤتمر الوافي الذي عرض الإنجازات المتحققة والتوصيات للمرحلة المقبلة، وكلنا أمل أن يكون أعضاء المؤتمر على قدر المسؤولية في معالجة الكثير من القضايا التي تهم زملاءهم، وينقلوا همومهم وأوجاعهم بأمانة إلى المؤتمر المعني بالدرجة الأولى في معالجتها، ومتابعة تلك الشكاوى في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد المتعددة، فليكن صوت الممثلين قوياً ومدوياً، كما كانت أفعالهم في الميدان في الحرب على سورية والدفاع عنها، خلف القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد، وتحقيقاً لشعار المؤتمر عهد نجدده؛ علماً وصموداً وانتصاراً.

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