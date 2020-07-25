اندلاع حريق بمحيط منطقة الطلائع في ريف مصياف

اندلع حريق صباح اليوم في المناطق الحراجية والزراعية في محيط منطقة الطلائع بريف مصياف جنوب غرب حماة فيما تواصل فرق الإطفاء التعامل مع الحريق لإخماده.

وأوضح مدين العلي مدير مركز إطفاء الحراج في مصياف لمراسل سانا أن الحريق مجهول المصدر وقد تم رفد الموقع بأربعة صهاريج إطفاء مدعومة بعشرين عامل إطفاء ويجري الآن قطع خطوط النار لمنع انتقال الحرائق إلى المواقع الحراجية التي تكثر في المنطقة.

وتمكنت عناصر إطفاء الحراج في مصياف مساء أمس من إخماد حريق اندلع في الأراضي الحراجية والزراعية بالقرب من فندق مصياف في المدينة.

وتتطلب عمليات الإطفاء في مثل هذه المواقع جهدا بشريا بالدرجة الأولى بسبب وعورة التضاريس والجبال العالية ذات الصخور الكبيرة الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم قدرة سيارة الإطفاء على الوصول إلى أغلب جبهات النيران بشكل فعال.

طباعة