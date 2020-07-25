علماء: اكتشاف كورونا في آذان مريضين متوفين

وجدت دراسة أمريكية جديدة أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الأذن وعظم الخشاء النتوء الحلمي في الجمجمة خلف الأذن مباشرة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أنه في دراسة صغيرة لثلاثة مرضى تبين أن لدى اثنين منهم حمولات فيروسية عالية ليس فقط في أذنيهما الوسطى ولكن أيضا خلف الأذن.

وقال فريق من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز إن النتائج تشير إلى أن الأطباء يفحصون الأذنين لدى أولئك الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا وأن الجراحين يمسحون الأذنين قبل تطبيق إجراءات طب الأذن.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة جاما اوتولارينغولوجي حلل الفريق حالة 3 مرضى توفوا بسبب كوفيد19 وأحد المرضى هو رجل في الستينات من عمره والثاني امرأة في الستينات والثالث امرأة في الثمانينات من عمرها.

وأُخذت العينات باستخدام المسحات وخزنت في محلول يسمى وسائط النقل الفيروسية قبل اختبارها وأثبتت إصابة اثنين من المرضى الثلاثة بفيروس سارس كوفيد2 في الخشاء أو الأذن الوسطى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يربط فيها فيروس كورونا بعدوى الأذن أو مشاكل الأذن حيث وجدت دراسة أجريت في نيسان الماضي أن كوفيد19 أحدث التهاب الأذن الوسطى الحاد لدى البالغين وهو نوع من عدوى الأذن حيث تصبح المنطقة خلف طبلة الأذن ملتهبة ومصابة.

ويوصي فريق الدراسة الجديدة بأن يفحص الأشخاص لتحديد وجود كوفيد19 في الأذن قبل الخضوع لإجراءات الأذن الوسطى.

طباعة