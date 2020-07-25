الصين: نعارض بشدة سياسات القوة والهيمنة

أكدت الصين معارضتها الشديدة لسياسات القوة والهيمنة التي تمارسها بعض الدول.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قوله خلال مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري لمجلس الأمن عن المناخ والأمن عبر الفيديو إنه “بالنظر إلى عالم اليوم يمكننا رؤية الأفعال غير المسؤولة والمجنونة من قبل بعض الدول فيما يتعلق بممارسة الأحادية والتنمر ما يسبب خطرا كبيرا” في إشارة إلى تصرفات واشنطن على الساحة الدولية.

وأضاف تشانغ “إذا لم يتوقف ذلك ستنتهي سيادة القانون على المستوى الدولي وكذلك المساواة والعدالة والإنصاف والثقة المتبادلة وسينحدر العالم نحو الفوضى بكل تأكيد .. علينا الوقوف معا ومكافحة ذلك”.

وأكد الدبلوماسي الصيني أنه “بصرف النظر عن كيفية تطور العالم ستقف الصين دائما إلى جانب التعددية والعدالة الدولية وستدعم بقوة النظام الدولي بناء على القانون الدولي ورفض الهيمنة والتنمر ومعارضة سياسات التفوق والقوة المعلنة ذاتيا”.

وأشار تشانغ إلى أن “الصين ستعمل بشكل وثيق مع الأعضاء الآخرين للمجتمع الدولي لبناء عالم منفتح وشامل ونظيف وجميل يتمتع بسلام وأمن وازدهار للجميع بشكل دائم”.

طباعة