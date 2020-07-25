الجزائر: 675 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا

أعلنت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر أن البلاد سجلت 675 إصابة جديدة بالفيروس و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور جمال فورار قوله خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطورات فيروس كورونا إن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 25159 من بينها 675 حالة جديدة أي ما يمثل نسبة 5ر1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الساعات الماضية فيما بلغ إجمالي الوفيات 1136 وعدد المتماثلين للشفاء 17693.

وأضاف فورار أن 28 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال الساعات الـ24 الماضية و20 ولاية سجلت بها أكثر من 10 حالات مشيرا إلى تماثل 324 مريضا للشفاء.

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