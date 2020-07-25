تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو صحوا وحارا نسبيا بشكل عام وسديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة مساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الاحد الاثنين دمشق 38 /22 39 /25 40 /25 القنيطرة 32 /21 34 /23 35 /23 درعا 35 /21 38 /24 39 /24 السويداء 33 /19 36 /23 37 /23 حمص 34 /22 37 /24 38 /24 حماة 39 /23 40 /25 42 /25 الحسكة 44 /26 44 /27 44 /28 اللاذقية 32 /24 32 /25 33 /25 طرطوس 31 /24 32 /25 33 /25 حلب 38 /23 39 /24 40 /25 ادلب 35 /22 37 /23 38 /24 دير الزور 43 /26 44 /27 45 /27 الرقة 42 /25 42 /26 43 /27

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