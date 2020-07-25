غروسبيتش: انتخابات مجلس الشعب خطوة إلى الأمام لإرساء الاستقرار في سورية

أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش أن إجراء انتخابات مجلس الشعب بنجاح أظهر استقرار الأوضاع الداخلية في سورية على الرغم من الإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة عليها.

ولفت غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم إلى أن إجراء الانتخابات في ظل الإجراءات القسرية الأمريكية ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني من قبل المجموعات الإرهابية والقوى الأجنبية المحتلة يمثل خطوة إلى الأمام نحو إرساء السلام والاستقرار في سورية.

وعبر غروسبيتش عن قناعته بأن الضغوط الأمريكية والغربية التي تتعرض لها سورية لن تثنيها عن مواصلة الكفاح والنضال من أجل تحرير بقية أراضيها من الإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضيها.

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