ارتفاع قياسي بإصابات كورونا في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيل ارتفاع قياسي بالإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم حيث تم رصد أكثر من 284 ألف حالة جديدة.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها في تقرير أصدرته اليوم أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 284196 حالة ليصل العدد العام إلى مستوى 15 مليوناً و296 ألفاً و926 حالة.

ويمثل هذا المؤشر أكبر ارتفاع لعدد الحالات على أساس يومي ويأتي تأكيداً لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم حيث تم رصد الرقم القياسي السابق يوم الـ 18 من تموز حينما بلغ 259848 حالة.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وتتصدر هذه الدول الأربع قائمة الحالات الجديدة على مدار عدة أسابيع.

كما أعلنت المنظمة عن وفاة 9753 شخصاً جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في أكبر ارتفاع منذ يوم الـ 30 من نيسان ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 628903.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع حاد للوفيات جراء الفيروس حيث بلغ هذا المؤشر يوم الـ 21 من تموز 4083 حالة وفي الـ 22 منه 4286 وفي الـ 23 من تموز 7097.

طباعة