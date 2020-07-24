وزير الصحة اللبنانية: اعتراض طائرة مدنية إيرانية ترهيب إجرامي

استنكر وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور حمد حسن إقدام مقاتلتين أمريكيتين على اعتراض طائرة مدنية إيرانية كان على متنها لبنانيون ووصفه بأنه عملية “ترهيب إجرامي”.

وقال حسن خلال تفقده الجرحى الذين كانوا على متن الطائرة الإيرانية وأصيبوا بكسور ورضوض وكدمات جراء الاعتداء الأمريكي “إن المحاكم الجنائية والجزائية الدولية والقوانين التي تنص على المحافظة على حياة المسافرين الآمنين الأبرياء وسلامة الطيران المدني تحاسب على مثل هذا الاعتداء” مؤكداً عزم الوزارة على رفع دعوى لدى الهيئات الأممية باسم كل الذين أصيبوا بالهلع والذعر وتأثروا نفسياً ومعنوياً بما تعرضوا له جراء هذه الغطرسة.

وكانت طائرة ايرباص 310 تابعة لشركة “ماهان” الإيرانية في رحلة لها من طهران إلى بيروت مساء أمس قبل أن تعترضها مقاتلتان أمريكيتان من طراز “إف 15” فوق الأجواء السورية ما اضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع بصورة مفاجئة ما أدى إلى إصابة بعض الركاب ومن ثم واصلت الطائرة الرحلة وحطت في مطار بيروت.

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