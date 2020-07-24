أكثر من 1100 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا و659 في مصر

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 1130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد19” خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان إن هذه الأرقام التي تؤشر إلى تسارع معدل الإصابات تظهر حاجة الفرنسيين إلى مزيد من الالتزام بالقيود واتباع قواعد الصحة العامة لمنع تسجيل إصابات وتفشي الفيروس مجدداً.

بدورها سجلت مصر 659 إصابة جديدة بالفيروس و38 حالة وفاة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 31970 مع خروج 904 متعافين من المستشفيات .

وفي المغرب قالت وزارة الصحة إنها سجلت 570 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18834 لافتة إلى تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 299 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى شفاء 228 حالة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 16100.

وفي إسلام أباد تم الإعلان عن شفاء باكستاني يبلغ من العمر 103 أعوام من الإصابة بفيروس كورونا ليصبح من بين أكبر الناجين سناً من المرض في العالم متغلباً على الصعاب في بلد يعاني من ضعف نظام الرعاية الصحية.

وسجلت باكستان أكثر من 270000 إصابة و5763 وفاة بالمرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار الإجراءات الوقائية بدأت الحكومة البريطانية بتطبيق قواعد جديدة تتضمن ارتداء أقنعة الوجه “الكمامات” في المتاجر والبنوك وجمعيات البناء ومحطات القطارات والمطارات ومطاعم الوجبات السريعة بشكل إجباري.

وفرضت الحكومة غرامة مقدارها 100 جنيه إسترليني على من يخالف هذا الإجراء حسبما ذكر الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء البريطانية.

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