سياسي لبناني: التنسيق مع سورية مصلحة لبنانية

جدد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني المطالبة بضرورة التنسيق مع سورية في كل المجالات ولا سيما الاقتصادية.

ولفت الفوعاني خلال كلمة في مدينة الهرمل البقاعية إلى “ضرورة فتح قنوات الحوار مع الشقيقة سورية لما في ذلك من مصلحة لبنانية وخصوصاً أن البوابة السورية هي ممر يجب أن يكون أولوية إذا أردنا تطوير قطاعاتنا الصناعية والزراعية التي تعتبر أولوية لمعالجة وضعنا الاقتصادي اليوم”.

كما جدد الفوعاني الدعوة إلى ضرورة التمسك بالمقاومة في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي واعتداءاته.

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