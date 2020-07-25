آخر تحديث: 2020-07-25 00:33:56
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مصدر عسكري: في تمام الساعة الحادية عشرة قبيل منتصف الليل استهدفت الحوامات الإسرائيلية المعادية بصواريخ م / د ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة مما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج

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