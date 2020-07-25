66 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة باليمن وشن طيرانه 15 غارة على خمس محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله إن قوى العدوان ارتكبت 66 خرقاً بينها ثلاث غارات لطيران استطلاعي مقاتل في الدريهمي وتحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء الجاح والدريهمي وحيس و17 خرقاً بقصف مدفعي بـ 67 قذيفة و41 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة .

وأكد المصدر سقوط قذيفتين لمرتزقة العدوان على منازل اليمنيين في حي الشحارية بمديرية المراوعة ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة وغارتين على مدينة حرض بمحافظة حجة وغارة على مديرية ناطع في محافظة البيضاء .

وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بغارتين منطقة نجد العتق بمديرية صرواح في محافظة مأرب وشن ست غارات على منطقة الأقشع في مديرية الحزم وثلاث غارات على الخنجر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .

طباعة