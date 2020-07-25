إخماد حريق طال أشجاراً مثمرة ببساتين حي الوعر بحمص

خمد فوج إطفاء حمص اليوم حريقاً نشب ببساتين حي الوعر بمدينة حمص.

وذكر العقيد كنعان جودا قائد فوج إطفاء حمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفوج تلقت بلاغاً حول حريق نشب ببساتين حي الوعر المزروعة بالأشجار المثمرة وعلى الفور تحرك عناصر الفوج إلى مكان الحريق وعملوا على عزل الحريق والسيطرة عليه وإخماده، مشيراً إلى أن مساحة الحريق نحو ستة دونمات.

وأضاف جودا أن كوادر إطفاء حمص تعاملت أيضاً مع عدة حرائق أعشاب بمناطق متفرقة من محافظة حمص.

يذكر أن كوادر إطفاء حمص أخمدوا مساء أمس حريق مخلفات صناعية ضمن المنطقة الصناعية بمدينة حمص.

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