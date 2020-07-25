الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تدين حذف غوغل وآبل دولة فلسطين من خرائطهما

أدانت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين حذف محركي البحث الأمريكيين غوغل وآبل دولة فلسطين من خرائطهما المعتمدة، مؤكدة أنه انتهاك سافر للقانون الدولي.

ووفق وكالة وفا أكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن هذا السلوك مرتبط بالانحياز الأمريكي المطلق لكيان الاحتلال في إطار تطبيق “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن المضي في كفاحه لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامته دولته الفلسطينية بعاصمتها القدس وحق تقرير المصير.

ودعت الهيئة جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤوليتها وضرورة التصدي لجميع محاولات الاحتلال اليائسة لتنفيذ مخططات الضم وإلغاء الوجود الفلسطيني.

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