اختبارات سريرية على لقاح ثانٍ لـ كورونا في روسيا

صدّقت السلطات الصحية الروسية رسمياً على بدء الاختبارات السريرية للقاح مركز فيكتور العلمي الحكومي الروسي للفيروسات والتكنولوجيا البيولوجية ضد فيروس كورونا.

وقالت هيئة الرقابة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا في بيان أصدرته اليوم إنه سيتم تطعيم المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في التجربة باللقاح يوم الـ 27 من تموز الجاري في إطار بروتوكول الاختبارات السريرية.

وكانت رئيسة الهيئة آنا بوبوفا أعلنت في العاشر من الشهر الجاري أن فيكتور أنجز بنجاح مرحلة الاختبارات قبل السريرية للقاح الذي وصفته الحكومة الروسية سابقاً بأنه أحد الأمصال المرشحة الأساسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء الماضي أن أول لقاح ضد كوفيد 19 شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز غيمالي الروسي للبحوث بات جاهزاً.

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