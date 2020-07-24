حزب الله: اعتراض طائرة مدنية إيرانية عمل إرهابي بالغ الخطورة

أكد حزب الله أن اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية عمل إرهابي بالغ الخطورة كان يمكن أن تكون له تداعيات لا يعرف مداها على مستوى المنطقة برمتها.

وقال الحزب في بيان اليوم: إن قيام الطائرتين الحربيتين الأمريكيتين باعتراض طائرة مدنية من بين ركابها مواطنون لبنانيون يستدعي موقفاً دولياً حاسماً ضد الولايات المتحدة الأمريكية مع التأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة احتلال في الأرض والأجواء السورية.

وأضاف البيان: إن حزب الله إذ يهنئ جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وخصوصاً المواطنين اللبنانيين بالسلامة فإنه يعرب عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الجمهورية العربية السورية في وجه العربدة الأمريكية المتمادية.

يذكر أن طائرة ايرباص 310 التابعة لشركة ماهان الإيرانية كانت في رحلة لها من طهران إلى بيروت مساء أمس واعترضتها مقاتلتان أمريكيتان من طراز اف 15 فوق الأجواء السورية ما اضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع بصورة مفاجئة ما أدى إلى إصابة بعض الركاب ومن ثم واصلت الطائرة الرحلة وحطت في مطار بيروت.

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