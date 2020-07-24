روسيا: الاتهامات الأمريكية والبريطانية غرضها دعائي

اعتبرت روسيا أن الاتهامات الأمريكية والبريطانية بخصوص أنشطتها في الفضاء غرضها دعائي وتشويه صورتها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم نقلته وكالة سبوتنيك: إن الاختبارات التي أجرتها وزارة الدفاع الروسية يوم الـ 15 من تموز لم تمثل تهديداً للأجسام الفضائية الأخرى والأهم من ذلك أنها لم تنتهك أياً من أعراف أو مبادئ القانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون وبريطانيون بهذا الخصوص تشكل “ضربة مناوئة لروسيا في نطاق حملة إعلامية موجهة بدأتها واشنطن لتشويه صورة أنشطة روسيا في الفضاء”.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا زعمتا أن روسيا اختبرت قذيفة شبيهة بالأسلحة في الفضاء يمكن استخدامها لاستهداف الأقمار الصناعية في المدار.

وأكدت روسيا مراراً أن منع سباق التسلح في الفضاء يشكل أولوية في سياستها الخارجية وحذرت في شباط الماضي من أن تنفيذ خطط الولايات المتحدة المتعلقة بالتسلح الفضائي يلحق أضراراً جسيمة بنظام أمن الفضاء.

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