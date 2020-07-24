المفوضية الأوروبية: ما يحدث في آيا صوفيا بداية خاطئة

أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس اليوم عن أسفه إزاء قرار النظام التركي تحويل معلم “آيا صوفيا” التاريخي إلى مسجد.

ونقلت صحيفة “غريك ريبورتر” اليونانية عن سكيناس قوله في مؤتمر صحفي “على تركيا أن تحدد أخيراً هدفها الجيوسياسي الأوسع وما هي الجهة التي تريد الوقوف معها في المستقبل فإذا كانت ترغب في السير مع أوروبا فينبغي عليها مواصلة المضي قدماً في هذا الاتجاه بالتوافق مع مبادئنا وقيمنا لكن ما يحدث اليوم في آيا صوفيا بداية خاطئة”.

وكان الاتحاد الأوروبي وجهات دولية أخرى أبدوا أسفهم بشأن قرار النظام التركي فتح معلم “آيا صوفيا” المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي للعبادة كمسجد وتحويل إدارته إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية.

يشار إلى أن معلم آيا صوفيا بني عام 537 ككنيسة وحوله العثمانيون إلى مسجد بعد استيلائهم على القسطنطينية “اسطنبول حالياً” عام 1453 قبل أن يصدر قرار بتحويله إلى متحف في الثلاثينيات من القرن العشرين.

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